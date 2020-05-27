أنغام تكشف المسلسلات التي شاهدتها في رمضان

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة أنغام، اليوم الأربعاء، عن المسلسلات التي شاهدتها خلال شهر رمضان الماضي؛ حيث قالت أنها تابعت مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "خيانة عهد" لأنها تحب تلك النوعية من المسلسلات التي لا يمكن التنبؤ بما سيقع في الحلقات المقبلة.
وأوضحت "أنغام"، خلال استضافتها على فضائية "DMC" المصرية، بعد حفلتها في الصوت والضوء، أنها أعجبت بمسلسل بـ100 وش وتابعته خلال شهر رمضان: "كوميدي خفيف وبشوفه قبل ما أدخل أنام بعد التأثر بالدراما السخنة" .
وأشارت إلى أنها وأثناء رؤيتها للأعمال الدرامية التي تم تقديمها في شهر رمضان تقوم بالمشاهدة كأي متفرج: "مش بقعد أنتقد، وبتفرج على الأعمال كهاوية"؛ مؤكدة أنها ستقوم بمشاهدة مسلسل "البرنس": " هتفرج على البرنس عايزة أتفرج على محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وكمان أنا بحب الأعمال اللي بيخرجها محمد سامي