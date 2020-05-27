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أنغام تكشف المسلسلات التي شاهدتها في رمضان

Time منذ 3 ساعات
Views 1515
أنغام تكشف المسلسلات التي شاهدتها في رمضان

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة أنغام، اليوم الأربعاء، عن المسلسلات التي شاهدتها خلال شهر رمضان الماضي؛ حيث قالت أنها تابعت مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "خيانة عهد" لأنها تحب تلك النوعية من المسلسلات التي لا يمكن التنبؤ بما سيقع في الحلقات المقبلة.

وأوضحت "أنغام"، خلال استضافتها على فضائية "DMC" المصرية، بعد حفلتها في الصوت والضوء، أنها أعجبت بمسلسل بـ100 وش وتابعته خلال شهر رمضان: "كوميدي خفيف وبشوفه قبل ما أدخل أنام بعد التأثر بالدراما السخنة" .

وأشارت إلى أنها وأثناء رؤيتها للأعمال الدرامية التي تم تقديمها في شهر رمضان تقوم بالمشاهدة كأي متفرج: "مش بقعد أنتقد، وبتفرج على الأعمال كهاوية"؛ مؤكدة أنها ستقوم بمشاهدة مسلسل "البرنس": " هتفرج على البرنس عايزة أتفرج على محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وكمان أنا بحب الأعمال اللي بيخرجها محمد سامي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... جاه ماكفاه .. ولقى جزاه ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يشفي اخواتك مما اصابهن .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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