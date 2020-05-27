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ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز

Time منذ 52 دقيقة
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ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
تطوعت ممرضة أمريكية تدعى إلزابيث فالبي بيكنهام، في قسم أرامكو الطبي في الظهران، وكانت وقتها طالبة في سن الخامسة عشر من عمرها، وذلك ما بين عامي 1947 و1960.

وأوضحت الممرضة، في قصاصة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، أنها قامت بمهمة الإسعافات الأولية وعرض أفلام عن الصحة العامة التي أعدتها جامعة هارفرد للنساء والأطفال، كما اشتركت في مشروع عمل فيلم ينتجه مستشفى أرامكو يوضح طرق غسل الطعام.

ومنح أحد رجالات الملك عبدالعزيز والد بيكنهام قطعة عملة تاريخية قديمة؛ فيما كشفت عن لحظة رؤيتها للملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث ظلت قوته وسلطانه محفورة في ذهنها إلى الأبد، واصفة إياه بالملك العظيم الذي على جسمه آثار المعارك الشهيرة التي قادها.

وفي السياق نفسه، أكدت الممرضة الأمريكية أنها استمتعت بالسنوات التي قضتها في المملكة وصداقتها لأناس ومعرفتها للغة العربية، معبّرة عن فرحتها بالحصول على فرصة للعيش في هذه البلاد.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير من القرابه
ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية

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