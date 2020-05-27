أطعمة تخلصك من إدمان السكر

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يعمل الإدمان على تناول السكريات على الإضرار بالجسم وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، فيما يمكن لمدمني السكر تناول 3 ثمرات من المشمش المجفف وتناول 12 ثمرة من اللوز، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات المفيد لتهدئة المعدة أثناء الجوع.
ويمكن التخلص من إدمان السكر، عن طريق مزج اللبن الرائب؛ فضلًا عن تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني يمد الجسم بالبروتين ويعطي الجسم صحه جيدة، ويجعل شهية الجسم قليلة، والتوت مع الجبن قليل الدسم.
وفي السياق نفسه، يمد الحمص، الجسم بالطاقة اللازمة دون الحاجة للسكريات، كما أن الخضروات تحتوي على نسبة ألياف تعطي شعور بالشبع وتقلل الشهية.