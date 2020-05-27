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أطعمة تخلصك من إدمان السكر

Time منذ 3 أيام
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أطعمة تخلصك من إدمان السكر

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يعمل الإدمان على تناول السكريات على الإضرار بالجسم وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، فيما يمكن لمدمني السكر تناول 3 ثمرات من المشمش المجفف وتناول 12 ثمرة من اللوز، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات المفيد لتهدئة المعدة أثناء الجوع.

ويمكن التخلص من إدمان السكر، عن طريق مزج اللبن الرائب؛ فضلًا عن تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني يمد الجسم بالبروتين ويعطي الجسم صحه جيدة، ويجعل شهية الجسم قليلة، والتوت مع الجبن قليل الدسم.

وفي السياق نفسه، يمد الحمص، الجسم بالطاقة اللازمة دون الحاجة للسكريات، كما أن الخضروات تحتوي على نسبة ألياف تعطي شعور بالشبع وتقلل الشهية.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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