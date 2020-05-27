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ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية

Time منذ ساعة
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ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا أنه " يخنق حرية التعبير ولن نسمح بحدوث ذلك " .

وقال ترامب، إن تويتر يتدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020؛ حيث كان تويتر، أمس الثلاثاء، قد حث القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي؛ محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وشدد الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على القراء بضرورة "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير من القرابه
ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية

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