ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا أنه " يخنق حرية التعبير ولن نسمح بحدوث ذلك " .
وقال ترامب، إن تويتر يتدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020؛ حيث كان تويتر، أمس الثلاثاء، قد حث القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي؛ محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.
وشدد الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على القراء بضرورة "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.