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«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية

Time منذ ساعة
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«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أتمت جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية، في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، وذلك على أن يستمر التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة - رقم 1- مما يوفر المزيد من الخدمات الضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية؛ فيما تواصل الخطوط السعودية في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير من القرابه
ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية

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