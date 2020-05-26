نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمطار رعدية تسود أجواء 5 مناطق

Time منذ ساعتين
Views 2105
Comment 1
أمطار رعدية تسود أجواء 5 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد سقوط أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير ونجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الدرب، العيدابي، العارضة، فيفاء، هروب، بدر الجنوب، حبونا، ثار، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل، الباحة، الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، أضم، الطائف، العرضيات، ميسان.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في جازان وعسير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما تبدأ في نجران في الواحدة ظهرا وتنتهي في الثامنة مساءً، أما في الباحة من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساءًا، فيما في مكة المكرمة من الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساءًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير من القرابه
ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية

أخر الأخبار

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ 4 دقائق Views 1093
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
Time منذ 19 دقيقة Views 1333
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
Time منذ 20 دقيقة Views 118
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
Time منذ 51 دقيقة Views 1675
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
Time منذ ساعة Views 1522
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
Time منذ ساعة Views 440
ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية
ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية
Time منذ ساعة Views 1509
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر اكثر لاعب تم استبداله في المنتخب
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر اكثر لاعب تم استبداله في المنتخب
Time منذ ساعة Views 322
«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية
«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية
Time منذ ساعة Views 2161
محمد الغامدي : سامي الجابر لم يسجل في حياته الكروية مع المنتخب هدف حاسم
محمد الغامدي : سامي الجابر لم يسجل في حياته الكروية مع المنتخب هدف حاسم
Time منذ ساعة Views 338