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الصحة تكشف سبب استثناء مكة من تخفيف الاجراءات الاحترازية (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
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الصحة تكشف سبب استثناء مكة من تخفيف الاجراءات الاحترازية (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أسباب تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية، رغم الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات، موضحاً أسباب استثناء مكة من إجراءات تخفيف الإجراءات الاحترازية بها.

وقال العبد العالي، في تصريحاته التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الجوائح تمر عادة بعدة بمراحل، فالفيروس في الأول كان جديداً وناشئاً ومجهولاً والمعلومات عنه قليلة للغاية، وذلك من ناحية مخاطره وقوته وطرق انتشاره والجاهزية والاستيعابية في الأنظمة الصحية، وقد انخفضت سرعتة انتشاره حالياً في المملكة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الاستباقية والاحترازية، والتزام المجتمع بها، ولهذا فالعدد بدأ يتباطئ، وهذا يدل على وجود أثر إيجابي في التحكم والسيطرة وخفة الانتشار داخل المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن العالم في البداية كان يرصد عشرات الحالات، وحالياً يتم تسجيل إصابة نحو 100 ألف حالة يوميا، وعلى الرغم من ذلك، فدول العالم تتجه إلى عودة الحياة.

وأوضح أن العالم أصبح لديه معلومات عن الفيروس، ومن تأخروا في المراحل الأولية للتعامل مع الفيروس حصل لديهم بعض الانهيار في المنظومة الصحية.

وعن سبب استثناء مكة من رفع تخفيف الإجراءات الاحترازية عنها رغم قلة العدد المسجل فيها عن الرياض، أوضح أن كافة المناطق تخضع للتقييم المستمر من حيث سرعة الانتشار وعلاقة عدد الحالات بالقدرة الاستيعابية على التعامل معه، وكل هذه المؤشرات يتم قياسها، وعلى أساسها يتم وضع الإجراءات أو خفضها، وهي تتفاوت من منطقة لأخرى.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير من القرابه
ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية

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