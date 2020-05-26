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الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

Time منذ 3 ساعات
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الجوازات تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين "بإذن الله" وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

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أحدث التعليقات

ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية
نجاة محمد
صدق اللي قال كل شئ ازرق يسوي حساسية

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