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التحقيق مع ممثل مغربي بتهمة الإساءة للإسلام

Time منذ 10 ساعات
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التحقيق مع ممثل مغربي بتهمة الإساءة للإسلام

مليكة فؤاد (صدى):
تُحقق السلطات المغربية، مع الممثل رفيق بو بكر، بعد ظهوره في فيديو يُسيء للدين الإسلامي.

وقالت الشرطة المغربية في بيان لها: " المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميًا منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه بوضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس حرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاوى ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي بشأنها “ .

وأضاف: “ تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذلك تحديد المتورطين بتصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية“ .

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ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... جاه ماكفاه .. ولقى جزاه ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يشفي اخواتك مما اصابهن .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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