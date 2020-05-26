التحقيق مع ممثل مغربي بتهمة الإساءة للإسلام

مليكة فؤاد (صدى):
تُحقق السلطات المغربية، مع الممثل رفيق بو بكر، بعد ظهوره في فيديو يُسيء للدين الإسلامي.
وقالت الشرطة المغربية في بيان لها: " المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميًا منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه بوضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس حرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاوى ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي بشأنها “ .
وأضاف: “ تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذلك تحديد المتورطين بتصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية“ .