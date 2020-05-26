نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية خلال 3 أيام

Time منذ 5 ساعات
Views 2306
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية خلال 3 أيام

جيزان (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة لهذا الأسبوع.

وأوضحت أن طقس غد الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل والمدينة المنورة، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .كما تكون السماء غائمة جزئيأ قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية
نجاة محمد
صدق اللي قال كل شئ ازرق يسوي حساسية

أخر الأخبار

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ دقيقتين Views 1061
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
Time منذ 18 دقيقة Views 1328
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
Time منذ 19 دقيقة Views 118
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
Time منذ 50 دقيقة Views 1658
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
Time منذ ساعة Views 1517
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
Time منذ ساعة Views 427
ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية
ترامب يهاجم «تويتر» بسبب الانتخابات الرئاسية
Time منذ ساعة Views 1506
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر اكثر لاعب تم استبداله في المنتخب
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر اكثر لاعب تم استبداله في المنتخب
Time منذ ساعة Views 319
«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية
«الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية
Time منذ ساعة Views 2158
محمد الغامدي : سامي الجابر لم يسجل في حياته الكروية مع المنتخب هدف حاسم
محمد الغامدي : سامي الجابر لم يسجل في حياته الكروية مع المنتخب هدف حاسم
Time منذ ساعة Views 333