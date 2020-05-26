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شاهد.. طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية بأدوات منزلية

Time منذ 5 ساعات
Views 2431
شاهد.. طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية بأدوات منزلية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية باستخدام أدوات منزلية، مضيفة أنه يمكن استخدام هذه الكمامة أكثر من مرة بشرط غسلها.

وذكرت أنه يتم صناعة الكمامة القماشية باستخدام قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، ومطاطات الشعر أو أى مطاطات أخرى، على أن يتم ثني طرفي قطعة القماش للداخل ثم نقلبها ونقوم بثني طرفيها للداخل مرة أخرى.

وأضافت أنه يتم ربط مطاطة الشعر من إحدى الجهات، ثم نقوم بربط المطاطة الأخرى بالجانب الآخر، مؤكدة على ضرورة أن تكون الكمامة مشدودة من ناحية الأذن بقدر الإمكان، مع ضرورة أن يتأكد الفرد بأن يكون فمه وأنفه مغطى جيدًا قبل الخروج.

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أحدث التعليقات

ابومحمد/ الدمام
الا خوش طبخ فيه العافية
نجاة محمد
ياساتر ارتحنا من صياحة الله يعين مشاهدي mbc
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل عام وأنتو بخير أحسنت أخوي القرشي معد بعد تعليقك إي تعليق كفيت ووفيت وصح لسانك وبيض الله وجهك👍
عابر سبيل
يعني تشوف عشرين سنه قليله يوم كانوا يقولوا عنكم صعبه قوية وينكم عشرين سنه قبل يموت نص اللاعبين والجماهير اللي كان مدرك ومشجع النادي عمره ٢٠ سنه او ٣٠ سنه الآن عمره ٥٠ سنه وتقولي مو صعبه قوية
نجاة محمد
صدق اللي قال كل شئ ازرق يسوي حساسية

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