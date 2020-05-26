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تفاصيل جديدة تؤكد ارتباط قطر بحركة "طالبان"

Time منذ 8 ساعات
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تفاصيل جديدة تؤكد ارتباط قطر بحركة "طالبان"

ماجد القزيز (صدى):
كشف الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني، رحمة الله نبيل، عن معلومات تؤكد ارتباط عناصر حركة طالبان الإرهابية بقطر.

ونشر على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "عبدالمنان نيازي"، عضو مجلس شورى حركة طالبان، مع أعضاء آخرين من الحركة ذاتها.

وعلق على الصورة مؤكدًا أن الملا عبدالمنان، شقيق مؤسس حركة طالبان، يتواجد حاليا في قطر مع عائلته.

وأضاف أن تواجد المنان في قطر جاء بتكليف من الملا محمود يعقوب، الذى حرص على إرساله لتمثيله في المفاوضات القائمة في الدوحة.

وقد أثارت تلك الصورة الكثير من الجدل والتساؤلات حول العلاقات التى تجمع النظام القطري بحركة طالبان.

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أحدث التعليقات

تركي
مسكين قردوغان ورطوه الوفاق خلهم يجلدونه عشان يطلع منها مهزوم احسن
محمد
صدقت كتبت مافي خاطري . صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
البلا فيكم وفي امريكا كلكم شر . يلى فهمته امريكا بتسوي فيروس وبتطلقه عندكم وانتم بتردون الصاع بصاعين . اتمني مقاطعتهم
محمد
ياصدي ترا دعايتكم تجيب المرض بكل الصفحة اعلانات

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