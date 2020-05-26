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تأثير العمل في القطاع الخاص على المعاش التقاعدي

Time منذ 32 دقيقة
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تأثير العمل في القطاع الخاص على المعاش التقاعدي

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن العمل بعد التقاعد في وظيفة في القطاع الخاص لايؤثر في صرف المعاش التقاعدي.

وكانت المؤسسة قد أوضحت أن مركز الاتصال الهاتفي مستمر بخدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر أرقام مركز الاتصال: 920014000-8001248889 .

وبينت المؤسسة أن استمرار تقديم خدماتها للعملاء عبر مركز الاتصال خلال إجازة عيد الفطر المبارك يأتي حرصاً منها على تقديم الخدمات المتميزة لجميع عملائها والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأفادت "التقاعد" أن مركز الاتصال سيعمل من تاريخ 28 وحتى 30 من رمضان على فترتين: الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. عاد ليش كل هاالرشاشات الاربع موجهه للحمامة الضعيفه ،،، .. لا يكون موجهة لكم سلاح ناري ..؟ .. الهنود عليهم حركات غبيه لا يمكن تفسيرها ..
ابو قحطان
ههههههههههههههههه الفقر لا يستحق الكلام عنه فريق متواضع وسامي لعب عالمي
د محمد ماجد بخش
النظر بشكل عمودي لجميع الوحدات تجاه مركز التمثيل للجزيء محل التمثيل بمركز ثقل مشترك ممثل ، قد يمثل لثمانية مجموعات ممثلة في مجموع واحد وقد يمثل ل118 وحدة كما هو الحال في شركة أرامكو الذرات شركة الذرة الممثلة الذرة الموحدة،ذرة العناصر، ذرة بخش في كيمياء بخش المغناطيسية الجديدة المبهرة المدهشة المركزية.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. وجزاهم الله عنا خير الجزى .. آمين ..

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