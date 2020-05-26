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إعلان نتائج الاختبارات الإلكترونية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Time منذ 37 دقيقة
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إعلان نتائج الاختبارات الإلكترونية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نتائج الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ ​عبر الرسائل النصية للهاتف المسجل في نظام تدارس.

وأكدت أن الرسائل سوف تصل بشكل تدريجي إلى الطلاب والطالبات، كما يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق نظام تدارس واختيار الاستعلام عن النتائج.

‫وأفادت بأن من لم يحضر الاختبار رصد له (لم يحدد بعد)‬ ويحول للدخول مع اختبارات المجموعة الثانية التي لم تختبر بعد الفترة الثانية والذي سيعلن وقت اختبارهم في وقت لاحق.

وأضافت أن من قام برفع بلاغ سابقا بوجود إشكالية لديه فقد تم معالجة جميع البلاغات وعند التحقق من وجود مشكلة لم تمكن الطالب من آداء او اكمال الاختبار تم الرصد له درجة "لم يحدد بعد" وتم الرد على بلاغاتهم، وتحويلهم لدخول اختبارات الفترة الثانية.

وأشارت إلى أن احتساب نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ سيتم وفق ما أعلن سابقا، وأن النتائج المعلنة الآن في النظام والرسائل فقط لمعرفة الطلاب بدرجاتهم في المقررات وليس لاحتساب المعدل حيث سيتم احتساب المعدل وفق المعلن سابقاً من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وعدم التأثر بالرسوب أو الدرجات المتدنية التي أقل من المعدل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. عاد ليش كل هاالرشاشات الاربع موجهه للحمامة الضعيفه ،،، .. لا يكون موجهة لكم سلاح ناري ..؟ .. الهنود عليهم حركات غبيه لا يمكن تفسيرها ..
ابو قحطان
ههههههههههههههههه الفقر لا يستحق الكلام عنه فريق متواضع وسامي لعب عالمي
د محمد ماجد بخش
النظر بشكل عمودي لجميع الوحدات تجاه مركز التمثيل للجزيء محل التمثيل بمركز ثقل مشترك ممثل ، قد يمثل لثمانية مجموعات ممثلة في مجموع واحد وقد يمثل ل118 وحدة كما هو الحال في شركة أرامكو الذرات شركة الذرة الممثلة الذرة الموحدة،ذرة العناصر، ذرة بخش في كيمياء بخش المغناطيسية الجديدة المبهرة المدهشة المركزية.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. وجزاهم الله عنا خير الجزى .. آمين ..

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