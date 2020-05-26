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الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ستفتح في أوقات السماح بالتجول

Time منذ 45 دقيقة
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الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ستفتح في أوقات السماح بالتجول

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التجارة، الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ستفتح في أوقات السماح بالتجول.

وأوضحت أنه في المرحلة الأولى ابتداء من يوم الخميس 5 شوال (28 مايو) حتى نهاية يوم السبت 7 شوال (30 مايو) 1441 – 2020، سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق عدا مدينة مكة المكرمة من 6 صباحا حتي 3 مساء، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها الأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، المراكز التجارية (المولات).

أما المرحلة الثانية التي ستبدأ من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو) 1441 – 2020، حيث سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق عدا مدينة مكة المكرمة من الساعة 6 صباحا حتى 8 مساء، فسيتم استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها الأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، وعودة شركات القطاع الخاص لممارسة أنشطتها المكتبية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. عاد ليش كل هاالرشاشات الاربع موجهه للحمامة الضعيفه ،،، .. لا يكون موجهة لكم سلاح ناري ..؟ .. الهنود عليهم حركات غبيه لا يمكن تفسيرها ..
ابو قحطان
ههههههههههههههههه الفقر لا يستحق الكلام عنه فريق متواضع وسامي لعب عالمي
د محمد ماجد بخش
النظر بشكل عمودي لجميع الوحدات تجاه مركز التمثيل للجزيء محل التمثيل بمركز ثقل مشترك ممثل ، قد يمثل لثمانية مجموعات ممثلة في مجموع واحد وقد يمثل ل118 وحدة كما هو الحال في شركة أرامكو الذرات شركة الذرة الممثلة الذرة الموحدة،ذرة العناصر، ذرة بخش في كيمياء بخش المغناطيسية الجديدة المبهرة المدهشة المركزية.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. وجزاهم الله عنا خير الجزى .. آمين ..

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