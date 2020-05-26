المرأة الخفاش تحذر من موجة أمراض معدية قريبا

وكالات (صدى):
أكدت شي زنغلي، العالمة الصينية المتخصصة في انتقال الفيروسات من الخفافيش، أن البشر سيواجهون العديد من الأمراض المعدية قريبًا.
وحذرت من أن ظهور فيروس كورونا المميت هو مجرد طرف من قمة جبل الجليد (غيض من فيض)، من أمراض معدية ستواجه البشرية.
وقالت في مقابلة عبر شبكة CGTN: “ إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة ” .
وأضافت : “ إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر ” ، كما نفت أن يكون مختبر ووهان متورط في الوباء الحالي.