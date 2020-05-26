نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المرأة الخفاش تحذر من موجة أمراض معدية قريبا

Time منذ 53 دقيقة
Views 2133
Comment 2
المرأة الخفاش تحذر من موجة أمراض معدية قريبا

وكالات (صدى):
أكدت شي زنغلي، العالمة الصينية المتخصصة في انتقال الفيروسات من الخفافيش، أن البشر سيواجهون العديد من الأمراض المعدية قريبًا.

وحذرت من أن ظهور فيروس كورونا المميت هو مجرد طرف من قمة جبل الجليد (غيض من فيض)، من أمراض معدية ستواجه البشرية.

وقالت في مقابلة عبر شبكة CGTN: “ إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة ” .

وأضافت : “ إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر ” ، كما نفت أن يكون مختبر ووهان متورط في الوباء الحالي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. عاد ليش كل هاالرشاشات الاربع موجهه للحمامة الضعيفه ،،، .. لا يكون موجهة لكم سلاح ناري ..؟ .. الهنود عليهم حركات غبيه لا يمكن تفسيرها ..
ابو قحطان
ههههههههههههههههه الفقر لا يستحق الكلام عنه فريق متواضع وسامي لعب عالمي
د محمد ماجد بخش
النظر بشكل عمودي لجميع الوحدات تجاه مركز التمثيل للجزيء محل التمثيل بمركز ثقل مشترك ممثل ، قد يمثل لثمانية مجموعات ممثلة في مجموع واحد وقد يمثل ل118 وحدة كما هو الحال في شركة أرامكو الذرات شركة الذرة الممثلة الذرة الموحدة،ذرة العناصر، ذرة بخش في كيمياء بخش المغناطيسية الجديدة المبهرة المدهشة المركزية.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. وجزاهم الله عنا خير الجزى .. آمين ..

أخر الأخبار

5 نصائح من "الصحة" لمنع انتشار عدوى كورونا في أماكن التجمعات
5 نصائح من "الصحة" لمنع انتشار عدوى كورونا في أماكن التجمعات
Time منذ 3 دقائق Views 1113
حمامة تقع في قبضة الشرطة
حمامة تقع في قبضة الشرطة
Time منذ 10 دقائق Views 254
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية غدًا على عدة مناطق
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية غدًا على عدة مناطق
Time منذ 11 دقيقة Views 1191
قصة موظف يريد التنويم بمرض مفاجئ في القلب للهروب من العمل
قصة موظف يريد التنويم بمرض مفاجئ في القلب للهروب من العمل
Time منذ 18 دقيقة Views 1364
لحظة تحطم وانفجار هليكوبتر
لحظة تحطم وانفجار هليكوبتر
Time منذ 21 دقيقة Views 303
جندي جاب العيد فيهم
جندي جاب العيد فيهم
Time منذ 22 دقيقة Views 242
غلطة سراي التركي يقرر التضحية بلاعبين
غلطة سراي التركي يقرر التضحية بلاعبين
Time منذ 23 دقيقة Views 1269
ردة فعل مسن بعد حادث
ردة فعل مسن بعد حادث
Time منذ 23 دقيقة Views 227
ماراح يفكر يقطع شجرة مرة ثانية
ماراح يفكر يقطع شجرة مرة ثانية
Time منذ 24 دقيقة Views 264
تصرف قذر من رجل داخل مطعم
تصرف قذر من رجل داخل مطعم
Time منذ 25 دقيقة Views 261