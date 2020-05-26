صورة تكشف وكلاء طهران في الشرق الأوسط

طهران (صدى):
نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، صورة متخيلة تضم وكلاء طهران في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار العديد من الانتقادات.
وأثارت الصور الجدل حتى بين الموالين لإيران وحلفائها بسبب تراتبية الصورة، إذ جاء الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله في مقدمة الصورة، بينما غاب قادة الحشد الشعبي العراقي.
وتوضح الرسمة في المقدمة والمركز: أمين عام حزب الله حسن نصر الله، فيما تضمن الصف الأول على يسار نصر الله، رئيس المكتب السياسي لـ حماس إسماعيل هنية، وإلى جانبه مفتي القدس محمد أحمد حسين، والرجل اللغز؛ على يمين نصر الله. شاب في زي مدني بلحية ويرتدي ساعة، وعلى يساره رجل من البحرين؛ عيسى قاسم.
والصف الثاني: زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، زعيم أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، زعيم الحركة الإسلامية الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني؛ خليفة سليماني.
أما الصف الثالث فيتضمن وراء نخالة، هناك شخص يبدو أنه زعيم الجهاد رمضان عبد الله شلح، على يسار الصورة، الرئيس السوري بشار الأسد، على يساره، شخص يبدو أنه قائد "فيلق بدر" هادي العامري.