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صورة تكشف وكلاء طهران في الشرق الأوسط

Time منذ 57 دقيقة
Views 1899
صورة تكشف وكلاء طهران في الشرق الأوسط

طهران (صدى):
نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، صورة متخيلة تضم وكلاء طهران في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار العديد من الانتقادات.

وأثارت الصور الجدل حتى بين الموالين لإيران وحلفائها بسبب تراتبية الصورة، إذ جاء الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله في مقدمة الصورة، بينما غاب قادة الحشد الشعبي العراقي.

وتوضح الرسمة في المقدمة والمركز: أمين عام حزب الله حسن نصر الله، فيما تضمن الصف الأول على يسار نصر الله، رئيس المكتب السياسي لـ حماس إسماعيل هنية، وإلى جانبه مفتي القدس محمد أحمد حسين، والرجل اللغز؛ على يمين نصر الله. شاب في زي مدني بلحية ويرتدي ساعة، وعلى يساره رجل من البحرين؛ عيسى قاسم.

والصف الثاني: زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، زعيم أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، زعيم الحركة الإسلامية الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني؛ خليفة سليماني.

أما الصف الثالث فيتضمن وراء نخالة، هناك شخص يبدو أنه زعيم الجهاد رمضان عبد الله شلح، على يسار الصورة، الرئيس السوري بشار الأسد، على يساره، شخص يبدو أنه قائد "فيلق بدر" هادي العامري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. عاد ليش كل هاالرشاشات الاربع موجهه للحمامة الضعيفه ،،، .. لا يكون موجهة لكم سلاح ناري ..؟ .. الهنود عليهم حركات غبيه لا يمكن تفسيرها ..
ابو قحطان
ههههههههههههههههه الفقر لا يستحق الكلام عنه فريق متواضع وسامي لعب عالمي
د محمد ماجد بخش
النظر بشكل عمودي لجميع الوحدات تجاه مركز التمثيل للجزيء محل التمثيل بمركز ثقل مشترك ممثل ، قد يمثل لثمانية مجموعات ممثلة في مجموع واحد وقد يمثل ل118 وحدة كما هو الحال في شركة أرامكو الذرات شركة الذرة الممثلة الذرة الموحدة،ذرة العناصر، ذرة بخش في كيمياء بخش المغناطيسية الجديدة المبهرة المدهشة المركزية.
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. وجزاهم الله عنا خير الجزى .. آمين ..

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