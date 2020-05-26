متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر الجزر من الخضروات المفيدة، حيث يحتوي على أملاح معدنية وفيتامينات تساعد في تغذية الجسم والوقاية من بعض الأمراض.
وأوضحت دراسات أن الجزر يساعد في تطهير الكبد، والوقاية من الأمراض التى تصيب الكبد، كما أنه يمد الجسم بفيتامين أ.
ونصح خبراء بتجنب تناول الجزر في صورة شرائح خبز بالسكر، مؤكدين أن أفضل طريقة للاستفادة من فوائد الجزر تكون بعصره لأن ذلك يساعد في سهولة امتصاصه وهضمه.
وأضاف الخبراء أنه يمكن تناول الجزر بطرق أخرى، وتكون مفيدة في نفس الوقت، ومنها إضافته مع السبانخ وقليل من الماء ثم خفقه وتناوله.