مهاجم برازيلي يدخل دائرة اهتمامات مدرب الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
يفكر فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد، في الحصول على خدمات مواطنه جو ألفيس دا سيلفا، مهاجم فريق ناجويا الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت تقارير صحفية برازيلية، إلى أن المدرب البرازيلي يفكر جدياً في الحصول على خدمات دا سيلفا، لتدعيم خط هجوم الاتحاد.
وأشارت التقارير إلى أن مدرب الاتحاد تواصل مع مسئولي الفريق الياباني، لمعرفة مدى إمكانية الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن قد يتم التعاقد مع اللاعب، للمشاركة مع الاتحاد بعقد يبدأ من موسم 2020-2021.