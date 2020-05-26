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"ساسرف" تطرح وظائف شاغرة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1229
"ساسرف" تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”وظائف هندسية شاغرة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت مسميات الوظائف وهي (محلل قصير المدى- التخطيط وتطوير الأعمال، ومهندس تفتيش أول، مهندس- التخطيط وتطوير الأعمال، والمجدول قصير المدى-التخطيط وتطوير الأعمال).

واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة ومنها الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
البرفسور احمد
دبونقا خرشه كلب قد البس😅😅😅
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
انجاه الله ..
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق

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