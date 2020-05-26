"ساسرف" تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”وظائف هندسية شاغرة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأوضحت مسميات الوظائف وهي (محلل قصير المدى- التخطيط وتطوير الأعمال، ومهندس تفتيش أول، مهندس- التخطيط وتطوير الأعمال، والمجدول قصير المدى-التخطيط وتطوير الأعمال).
واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة ومنها الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: أضغط هنا