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"الدفاع المدني" يُحذر من الألعاب النارية على الأطفال

Time منذ 17 دقيقة
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"الدفاع المدني" يُحذر من الألعاب النارية على الأطفال

الرياض (صدى):
حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر الألعاب النارية على الأطفال، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وذكر الدفاع المدني، أن الألعاب النارية قد تبدأ بفرحة وتنتهي بحرقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
البرفسور احمد
دبونقا خرشه كلب قد البس😅😅😅
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
انجاه الله ..
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق

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