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موجة غبار كثيفة تجتاح طريقي الرياض – الطائف والساحل

Time منذ 30 دقيقة
Views 1324
Comment 1
موجة غبار كثيفة تجتاح طريقي الرياض – الطائف والساحل

الرياض (صدى):
تتعرَّض أجزاء من طريق (الرياض-الطائف، الساحل)، مساء اليوم، إلى موجة غبار كثيفة ما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، رواد الطريقين بأخذ الحيطة والحذر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
البرفسور احمد
دبونقا خرشه كلب قد البس😅😅😅
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
انجاه الله ..
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق

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