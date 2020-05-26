تعافي "بوغبا وراشفورد " من الإصابة قبل استئناف البريميرليج

وكالات (صدى):
أعلن أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعافي بول بوغبا وماركوس راشفورد من الإصابة.
وأكد سولشاير، أن اللاعبيْن باتا جاهزين لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال مدرب المان يونايتد : " نأمل الآن أنه يمكننا التدريب بأمان والانتقال للمرحلة التالية. من الممتع حقا العودة للتدريبات مرة أخرى " ، مضيفًا: " يبدو الجميع جاهزا. انقسم اللاعبون في مجموعات تضم كل منها أربعة أو خمسة لاعبين ويتدربون جيدا حقا “ .
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، عندما توقفت المسابقة قبل نحو شهرين.