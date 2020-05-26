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تعافي "بوغبا وراشفورد " من الإصابة قبل استئناف البريميرليج

Time منذ 33 دقيقة
Views 1314
تعافي "بوغبا وراشفورد " من الإصابة قبل استئناف البريميرليج

وكالات (صدى):
أعلن أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعافي بول بوغبا وماركوس راشفورد من الإصابة.

وأكد سولشاير، أن اللاعبيْن باتا جاهزين لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مدرب المان يونايتد : " نأمل الآن أنه يمكننا التدريب بأمان والانتقال للمرحلة التالية. من الممتع حقا العودة للتدريبات مرة أخرى " ، مضيفًا: " يبدو الجميع جاهزا. انقسم اللاعبون في مجموعات تضم كل منها أربعة أو خمسة لاعبين ويتدربون جيدا حقا “ .

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، عندما توقفت المسابقة قبل نحو شهرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ..
البرفسور احمد
دبونقا خرشه كلب قد البس😅😅😅
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
انجاه الله ..
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق

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