خالد النمر: ضخ القلب للدم لا يصل إلى 100% أبدا حتى لا يحدث كارثة

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن القلب الطبيعي نسبة عمله ٥٥ الى ٧٠ %.
وأضاف: " يضخ القلب وقت اليقظة والراحة من٥٥ %-٦٥% من الدم الذي يدخل للبطين الأيسر(يدخل البطين الايسر ١١٠ مللتر دم يضخ منها ٧٠ مل دم للأورطى ويظل في البطين الايسر ٤٠ مل تقريبا في نهاية الانقباض) أما أثناء الركض السريع فيرتفع الضخ إلى حوالي ٨٠-٨٥% لكنه لا يصل إلى ١٠٠% أبداً مهما كانت شدة انقباض عضلة القلب " .
وتابع: " لأن هناك عامل آخر يتحكم بقيمة الضخ وهو مقاومة الأورطى فإفراغ البطين الأيسر "تماماً" من الدم (نظرياً) يعني أن الضغط في الشريان الأورطي (صفر)، وتلك كارثة للأعضاء المهمة في الجسم (ومنها القلب والدماغ) ولو لجزء من الثانية " .
وأردف: " لذلك فإن عمل القلب ١٠٠% هو أن يكون ضخ القلب بالضبط وقت الراحة واليقظة من ٥٥ - ٦٥%، وذلك من إبداع الخالق سبحانه وإعجازه في خلقه (وفي أنفسكم افلا تبصرون) " .