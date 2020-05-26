مزارع ينتقم من رجل تعدى على مزرعته بطريقة مقززة

لندن (صدى):
قام مزارع بالقرب من المنطقة الساحلية في بريطانيا بتلطيخ سيارة مرسيدس فخمة بالطين وفضلات الحيوانات.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما قام صاحب السيارة المرسيدس بالدخول إلى مزرعة المزارع برغم اللافتات التحذيرية التى وضعها الأخير بمنع دخول السيارات إلى مزرعته.
وعندما وجد المزارع السيارة أمامه غضب وقرر أن يعلم صاحبها درسًا لن ينساه طوال حياته، حيث أحضر طين وفضلات حيوانات وقام بتلطيخ السيارة به، ثم ترك السيارة قبل حضور صاحبها.
وعندما عاد مالكي السيارة انصدم مما وجده، ولم يستطيع أن يفتح سيارته أو حتى يقترب منها بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة منها.