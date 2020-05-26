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المجلس الأوروبي: الفيروسات قد تصبح سلاح الإرهابيين في المستقبل

Time منذ ساعة
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المجلس الأوروبي: الفيروسات قد تصبح سلاح الإرهابيين في المستقبل

بروكسل (صدى):
أبدت لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس الأوروبي تخوفها من أن تدفع تداعيات فيروس كورونا الجديد الإرهابيين للاستعانة بالفيروسات كأسلحة بالنسبة لهم.

وأضافت أن انتشار فيروس كورونا الجديد أظهر ضعف العديد من الدول، الأمر الذى قد يشجع الجماعات الإرهابية للجوء للفيروسات ونشرها من أجل خلق اضطربات في أى مجتمع يستهدفونه.

وأكد خبراء في اللجنة أن بعض الجمعات الإرهابية حاولت من قبل شن هجمات بيولوجية في بعض الدول مثل ألمانيا، مشددين على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي للتصدي لأى محاولات إرهابية من هذا النوع، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
دبونقا خرشه كلب قد البس😅😅😅
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
انجاه الله ..
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق
البرفسور احمد
بفضل الله نحن في أمن..فلماذا تحمل السلاح.....؟ اقسم بالله ان الشياطين تجتمع على كل واحد اذا شال سلاحه بسيارته وبيده... عندي الحل ..لاكن ما به من يسمع ويطبق

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