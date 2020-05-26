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التزام المواطنين والمقيمين بجدة بأمر منع التجول الكلي وسط جهود مكثفة للجهات الأمنية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1408
التزام المواطنين والمقيمين بجدة بأمر منع التجول الكلي وسط جهود مكثفة للجهات الأمنية

جدة (صدى):
أظهر المواطنون والمقيمون بمحافظه جدة التزامهم بأمر منع التجول الكلي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وكثفت الجهات الأمنية بالمحافظة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل منذ بدء سريان منع التجول من ٣٠ رمضان إلى يوم غدٍ ٤ شوال ١٤٤١هـ , وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخلافه.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلو الشوارع والطرق والميادين الرئيسة، من السيارات والمارة، ماعدا الحالات الضرورية، التي يحصل أصحابها على الأذن للخروج من خلال الجهات المعنية وتطبيق "توكلنا"، مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل استشعاراً للمسؤولية والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل - إن شاء الله - تحقيق السلامة العامة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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