فوائد الاستحمام بالماء الدافئ للجسم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة عن عدة فوائد يمنحها الاستحمام بالماء الدافئ للجسم، والتى من بينها أنه يقلل التشنج العضلي.
وأكدت الدراسة أن الاستحمام يوميًا بالماء الساخن يساعد على تحسين مرونة العضلات، وتقليل مستويات السكر في الدم خاصة اذا كان الاستحمام يمتد من 20 إلى 30 دقيقة.
ولفتت الدراسة الماء الساخن يحسن الدورة الدموية، ويساعد في تغذية الخلايا التالفة في الأطراف، وتعزيز الجهاز المناعي، وتزيد من مستويات السيروتونين، الأمر الذى يساعد على تقليل شعور الفرد بالتعب والإجهاد.
كما يمنح الماء الدافئ مزايا أخرى للجسم ومنها تقليل الصداع، واسترخاء العضلات مما يساعد الفرد على النوم بشكل أسرع، فضلا عن تحسين البشرة.