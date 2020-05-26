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فوائد الاستحمام بالماء الدافئ للجسم

Time منذ 3 أيام
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فوائد الاستحمام بالماء الدافئ للجسم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة عن عدة فوائد يمنحها الاستحمام بالماء الدافئ للجسم، والتى من بينها أنه يقلل التشنج العضلي.

وأكدت الدراسة أن الاستحمام يوميًا بالماء الساخن يساعد على تحسين مرونة العضلات، وتقليل مستويات السكر في الدم خاصة اذا كان الاستحمام يمتد من 20 إلى 30 دقيقة.

ولفتت الدراسة الماء الساخن يحسن الدورة الدموية، ويساعد في تغذية الخلايا التالفة في الأطراف، وتعزيز الجهاز المناعي، وتزيد من مستويات السيروتونين، الأمر الذى يساعد على تقليل شعور الفرد بالتعب والإجهاد.

كما يمنح الماء الدافئ مزايا أخرى للجسم ومنها تقليل الصداع، واسترخاء العضلات مما يساعد الفرد على النوم بشكل أسرع، فضلا عن تحسين البشرة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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