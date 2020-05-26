فهد آل ثاني يفضح تميم ثم يتراجع

ماجد القزيز (صدى):
اعترف فهد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، بوجود أفراد منها داخل السجون، وذلك أمس الاثنين بعد إطلاق سراحه.
وقال في تغريدة له: " كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده، تم اليوم إطلاق سراحي من السجن بمكرمة أميرية، وذلك لتغريدات لم أقصد منها الإساءة وذلك بعد إعفاء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قبل أشهر، أكرر اعتذاري وأسفي، وعقبال إطلاق باقي الإخوة من الأسرة " .
وحذف فهد آل ثاني، التغريدة وأعاد نشرها دون ذكر للمعتقلين، وذكر في تغريدة منفصلة أنه لم يقصد أسرة "آل ثاني" في التغريدة التي حذفها .