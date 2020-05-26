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فهد آل ثاني يفضح تميم ثم يتراجع

Time منذ 57 دقيقة
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فهد آل ثاني يفضح تميم ثم يتراجع

ماجد القزيز (صدى):
اعترف فهد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، بوجود أفراد منها داخل السجون، وذلك أمس الاثنين بعد إطلاق سراحه.

وقال في تغريدة له: " كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده، تم اليوم إطلاق سراحي من السجن بمكرمة أميرية، وذلك لتغريدات لم أقصد منها الإساءة وذلك بعد إعفاء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قبل أشهر، أكرر اعتذاري وأسفي، وعقبال إطلاق باقي الإخوة من الأسرة " .

وحذف فهد آل ثاني، التغريدة وأعاد نشرها دون ذكر للمعتقلين، وذكر في تغريدة منفصلة أنه لم يقصد أسرة "آل ثاني" في التغريدة التي حذفها .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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