بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمُنشد إيراني سخر من "كورونا" فأُصيب بها

طهران (صدى):
بعد أيام من سخرية المنشد الإيراني الشهير، عباس بريهي الخوزستاني، من فيروس كورونا المستجد، توفي "الخوزستاني" اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بالفيروس.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو، للمنشد الإيراني وهو يسخر فيها من كورونا، ويؤكد على حضوره التجمعات دون مراعاة خطر الإصابة بالفيروس.
وانتشر مقطع فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت، إذ قال: ” إنني كنت أفتخر بجسدي القوي ولكن صرت هنا، كانوا يقولون ارتدي الكمامة، ولكن لم أهتم وكنت أشارك في المراسم والتجمعات “.
وسجلت إيران حتى يوم الثلاثاء، 139 ألفا و511 إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 7508 وفيات.