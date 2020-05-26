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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمُنشد إيراني سخر من "كورونا" فأُصيب بها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمُنشد إيراني سخر من "كورونا" فأُصيب بها

طهران (صدى):
بعد أيام من سخرية المنشد الإيراني الشهير، عباس بريهي الخوزستاني، من فيروس كورونا المستجد، توفي "الخوزستاني" اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، للمنشد الإيراني وهو يسخر فيها من كورونا، ويؤكد على حضوره التجمعات دون مراعاة خطر الإصابة بالفيروس.

وانتشر مقطع فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت، إذ قال: ” إنني كنت أفتخر بجسدي القوي ولكن صرت هنا، كانوا يقولون ارتدي الكمامة، ولكن لم أهتم وكنت أشارك في المراسم والتجمعات “.

وسجلت إيران حتى يوم الثلاثاء، 139 ألفا و511 إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 7508 وفيات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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