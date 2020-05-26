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"الشؤون الإسلامية" توصي المُصلين بـ 10 إجراءات قبل القدوم إلى المسجد

Time منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" توصي المُصلين بـ 10 إجراءات قبل القدوم إلى المسجد

الرياض (صدى):
حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية، عدة إجراءات يجب على المواطن والمقيم الالتزام بها عند الذهاب إلى المسجد.

وشملت الإجراءات الآتي:

1. غسل اليدين جيداً أو استعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده.

2. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يُصلون في المنازل.

3. القراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال، أو إحضار المصحف الخاص.

4. إحضار سجادتك الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة.

5. إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بينك وبين كل مصل.

6. عدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 سنة.

7. لبس الكمامة القماشية.

8. الوضوء في المنزل.

9. تجنب المصافحة.

10. عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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