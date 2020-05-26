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"الشؤون الإسلامية" تُحدد ضوابط إقامة الصلاة بالمساجد

Time منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" تُحدد ضوابط إقامة الصلاة بالمساجد

محمد السعران (صدى):
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتباراً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

وينص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق ، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشرة دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً ، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .

كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لأشعار آخر.

وأشار التعميم إلى توجيه أصحاب الفضيلة أئمة المساجد حث المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية :

لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

كما أصدر معاليه تعميماً آخر بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجد لها مهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة ينص على الاتي :

أن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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