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"الصحة" تعلن تسجيل 1931 حالة مؤكدة بفيروس كورونا (فيديو)

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"الصحة" تعلن تسجيل 1931 حالة مؤكدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2782) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (48,450) حالة.

وطمأن "متحدث الصحة"، المواطنين والمقيمين بأن القدرة موجودة في القطاع الصحي بالوصول المبكر للحالات والإجراءات الاستباقية، إضافة إلى قدرات التشخيص ومن أهمها توفير الفحوص المخبرية بكميات ودقة ومستويات عالية جدًا، ورعاية كاملة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن " الجائحة مستمرة والفيروس موجود، ولكن بحمد الله أصبحت الأوضاع أفضل من ناحية معرفة التحكم فيه والسيطرة عليه وتطبيق السلوكيات التي تحمينا منه " .

وتابع: " نحن أمام مرحلة جديدة وهامة ومرتقبة في مسيرة المواجهة لجائحة كورونا، وتأتي عقب مرحلة هامة مرت في الفترة الماضية، وكنتم على قدر المسؤولية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية " .

وأشار إلى أن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة تتضمن 25 % إناث و75% ذكور، و11 % أطفال و85 % بالغين و4 % كبار السن، من بينهم 45 % مواطنين و55% جنسيات أخرى .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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