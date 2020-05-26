نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة الصحة العالمية تقدم نصائحها بشأن ذوي الإعاقة في ظل الجائحة

Time منذ ساعتين
Views 1512
منظمة الصحة العالمية تقدم نصائحها بشأن ذوي الإعاقة في ظل الجائحة

وكالات (صدى):
قدمت منظمة الصحة العالمية نصائحها للأسر والمجتمعات التي تعمل على رعاية ذوى الإعاقة، مشددة على عدم اساءة معاملتهم بحجة التدابير الإحترازية

وقالت المنظمة، أنه ينبغي معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة باحترام وكرامة وعدم تمييز، بجانب المواظبة على الاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم، وتقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من قدوم موجة جديدة لكورونا، محذرة الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأنها لا تزال تواجه خطر ”ذروة ثانية فورية“ إذا أوقفت إجراءات وقف تفشى المرض بشكل أسرع مما يلزم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

أخر الأخبار

المجلس الأوروبي: الفيروسات قد تصبح سلاح الإرهابيين في المستقبل
المجلس الأوروبي: الفيروسات قد تصبح سلاح الإرهابيين في المستقبل
Time منذ 3 دقائق Views 1121
القبض على فتاة "التيك توك" التي زعمت تعرضها لاغتصاب
القبض على فتاة "التيك توك" التي زعمت تعرضها لاغتصاب
Time منذ 11 دقيقة Views 438
الأرصاد: نستقبل فصل الصيف في يونيو
الأرصاد: نستقبل فصل الصيف في يونيو
Time منذ 18 دقيقة Views 1353
التزام المواطنين والمقيمين بجدة بأمر منع التجول الكلي وسط جهود مكثفة للجهات الأمنية
التزام المواطنين والمقيمين بجدة بأمر منع التجول الكلي وسط جهود مكثفة للجهات الأمنية
Time منذ 23 دقيقة Views 1400
رجل يقتل 9 أشخاص للتغطية على قتل خطيبته
رجل يقتل 9 أشخاص للتغطية على قتل خطيبته
Time منذ 32 دقيقة Views 735
فوائد الاستحمام بالماء الدافئ للجسم
فوائد الاستحمام بالماء الدافئ للجسم
Time منذ 35 دقيقة Views 1464
بالفيديو.. توضيح من الداخلية بشأن تزامن مواقيت صلاتي الفجر والعشاء مع منع التجول
بالفيديو.. توضيح من الداخلية بشأن تزامن مواقيت صلاتي الفجر والعشاء مع منع التجول
Time منذ 49 دقيقة Views 2428
فهد آل ثاني يفضح تميم ثم يتراجع
فهد آل ثاني يفضح تميم ثم يتراجع
Time منذ 56 دقيقة Views 2209
شاهد.. شجار عنيف على متن طائرة بسبب خرق قواعد التباعد الإجتماعي
شاهد.. شجار عنيف على متن طائرة بسبب خرق قواعد التباعد الإجتماعي
Time منذ ساعة Views 596
بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمُنشد إيراني سخر من "كورونا" فأُصيب بها
بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمُنشد إيراني سخر من "كورونا" فأُصيب بها
Time منذ ساعة Views 2030