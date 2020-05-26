منظمة الصحة العالمية تقدم نصائحها بشأن ذوي الإعاقة في ظل الجائحة

وكالات (صدى):
قدمت منظمة الصحة العالمية نصائحها للأسر والمجتمعات التي تعمل على رعاية ذوى الإعاقة، مشددة على عدم اساءة معاملتهم بحجة التدابير الإحترازية
وقالت المنظمة، أنه ينبغي معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة باحترام وكرامة وعدم تمييز، بجانب المواظبة على الاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم، وتقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من قدوم موجة جديدة لكورونا، محذرة الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأنها لا تزال تواجه خطر ”ذروة ثانية فورية“ إذا أوقفت إجراءات وقف تفشى المرض بشكل أسرع مما يلزم.