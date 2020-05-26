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بالصور.. الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانيا خلال ساعات منع التجول الكلي

Time منذ ساعتين
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بالصور.. الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانيا خلال ساعات منع التجول الكلي

الباحة (صدى):
تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة على مدار الساعة مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول الكلي، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، القاضي بمنع التجول حرصاً منه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.

"واس" وثقت بعدساتها الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، كما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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