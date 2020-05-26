ظهور نتيجة تحليل دينا الشربيني للفيروس ورعب بين باقي فريق العمل

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر سلبية نتائج تحاليل الفنانة دينا الشربيني، والتي أسرعت بعملها بعد اصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا، حيث كانت الفنانة من المخالطين لها خلال مسلسل، لعبة النسيان فيما ينتظر فنانون آخرون نتائجهم التي لم تظهر بعد.
وتابعت المصادر ، أن الفنان محمود قابيل والفنانة إنجي المقدم قاما أيضا بإجراء تحاليل للفيروس، أيضا أمس الإثنين إلا أن النتائج ، لم تظهر حتى الآن، فيما قرر الفنان علي قاسم وباقي الفنانين عزل أنفسهم تلقائياً لمدة 14 يوما للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.
واوضحت المصادر بأن جميع فريق العمل الذي خالط الفنانة لم تظهر عليه أي أعراض، مؤكدا أن الصورة الجماعية التي نشرتها رجاء الجداوي لم تظهر خلالها أي بوادر إصابة على الفنانة نفسها.
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