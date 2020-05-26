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ظهور نتيجة تحليل دينا الشربيني للفيروس ورعب بين باقي فريق العمل

Time منذ ساعة
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ظهور نتيجة تحليل دينا الشربيني للفيروس ورعب بين باقي فريق العمل

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر سلبية نتائج تحاليل الفنانة دينا الشربيني، والتي أسرعت بعملها بعد اصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا، حيث كانت الفنانة من المخالطين لها خلال مسلسل، لعبة النسيان فيما ينتظر فنانون آخرون نتائجهم التي لم تظهر بعد.

وتابعت المصادر ، أن الفنان محمود قابيل والفنانة إنجي المقدم قاما أيضا بإجراء تحاليل للفيروس، أيضا أمس الإثنين إلا أن النتائج ، لم تظهر حتى الآن، فيما قرر الفنان علي قاسم وباقي الفنانين عزل أنفسهم تلقائياً لمدة 14 يوما للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

واوضحت المصادر بأن جميع فريق العمل الذي خالط الفنانة لم تظهر عليه أي أعراض، مؤكدا أن الصورة الجماعية التي نشرتها رجاء الجداوي لم تظهر خلالها أي بوادر إصابة على الفنانة نفسها.

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أحدث التعليقات

عجاج
تعديــــل ...... نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المتستر عليه من قبل خونة الوطن وآكلي الفتات القذر حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
معروفه بس وش نسي إذا جفنا النوم
عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..

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