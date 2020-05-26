أدوات حديثة تخفف من أعباء النظافة اليومية للمنزل

أميرة خالد (صدى):
تعاني أغلب النساء من كثرة الأعمال المنزلية سواء بغسيل الأطباق أو الملابس أو الإهتمام بالأثاث وإزالة الأتربة لذا تعتبر الأدوات التكنولوجية الحل الأمثل للتخلص من هذة الأعمال اليومية ، وهي على النحو التالي :
1- فلتر هواء : أو منقي لمنع دخول الغبار والأتربة مما يحافظ على الأثاث ونظافة الأرضيات .
2- موزع صابون باللمس : يعمل على منع انتقال الجراثيم وبالتالي يخفف من أعمال التطهير خاصةً مع مخاوف الفيروس .
3- منظف النوافذ : حيث يقوم بتسهيل تلك المهمة لتتفرغي لأعمال الطهي أو متابعة الأولاد .
4- صحن الصابون : وهو عبارة عن مادة مصنوعة من السيليكون يمتاز بتصميمه الأنيق ويحافظ على وضع الصابون بما يمنع الفوضى على الأحواض .