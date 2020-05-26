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بالصور.. صيانة الأرصفة بشوارع وأحياء طبرجل

Time منذ 3 ساعات
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بالصور.. صيانة الأرصفة بشوارع وأحياء طبرجل

الجوف (صدى):
واصلت بلدية محافظة طبرجل ممثله في الاداره العامله لصيانه والتشغيل أعمالها في صيانة الارصفة في الشوارع والاحياء .

وأكدت البلدية استمرار أعمال النظافة الصيانة ضمن حملتها لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري .

 

 

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سادة يا كرام .. والله حرام .. العالم ينفق مليارات .. ومحبكم اجرى تجاربه على حسابات 150 عاما من تجاربهم السابقة وتحليلها فراغيا وذهبنا ووصل وسبق نتائجهم باستنتاجاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
فرحت بالجنه فرحنا معك
ابو محمد 😎
تكتكي في النطرون ياتكتوبه واتحملي به مايفعلوون ..
د محمد ماجد بخش
بدأت التجربة الأحدث بقذف ذرات الليثيوم-7 بمجموعة من البروتونات، غير أن النتائج جاءت صادمة؛ فعبر تحليل البيانات الناتجة عن عملية القذف، عثر العلماء المجريون على بوزون جديد –وهو نوع من الجسيمات الأولية التي تُكسب المادة كتلتها- وقالوا إن القياسات تُفيد أنه أثقل من الإلكترون بنحو 32.7 مرة «ما يعني وجود جسيم جديد وفيزياء جديدة غير معروفة»
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يكتب لنا الخير حيث كان

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