وزير بريطاني يستقيل بسبب تشككه في أسباب خرق مستشار جونسون للعزل

وكالات (صدى):
تقدم وزير في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، باستقالته بسبب تشككه في التبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.
وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة: "لا تزال هناك نقاط من التوضيح (الذي قدمه كامينغز) تثير لديّ بعض الشكوك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.
ويذكر بأن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، قال بأن نكامينغز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني جونسون، تصرف بطريقة معقولة عندما سافر لشمال إنجلترا خلال إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد ووصفه بأنه رجل يتمتع بالنزاهة.