نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير بريطاني يستقيل بسبب تشككه في أسباب خرق مستشار جونسون للعزل

Time منذ 17 ساعة
Views 1841
وزير بريطاني يستقيل بسبب تشككه في أسباب خرق مستشار جونسون للعزل

وكالات (صدى):
تقدم وزير في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، باستقالته بسبب تشككه في التبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.

وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة: "لا تزال هناك نقاط من التوضيح (الذي قدمه كامينغز) تثير لديّ بعض الشكوك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.

ويذكر بأن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، قال بأن نكامينغز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني جونسون، تصرف بطريقة معقولة عندما سافر لشمال إنجلترا خلال إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد ووصفه بأنه رجل يتمتع بالنزاهة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي
مسكين قردوغان ورطوه الوفاق خلهم يجلدونه عشان يطلع منها مهزوم احسن
محمد
صدقت كتبت مافي خاطري . صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
البلا فيكم وفي امريكا كلكم شر . يلى فهمته امريكا بتسوي فيروس وبتطلقه عندكم وانتم بتردون الصاع بصاعين . اتمني مقاطعتهم
محمد
ياصدي ترا دعايتكم تجيب المرض بكل الصفحة اعلانات

أخر الأخبار

موعد حسم ملف ملعب جامعة الملك سعود
موعد حسم ملف ملعب جامعة الملك سعود
Time منذ 15 دقيقة Views 1407
بالصور.. 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل في الجوف
بالصور.. 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل في الجوف
Time منذ 34 دقيقة Views 1468
بالصور.. الفيروس يصيب أشهر طبيبة عراقية تحمل رتبة عسكرية
بالصور.. الفيروس يصيب أشهر طبيبة عراقية تحمل رتبة عسكرية
Time منذ 40 دقيقة Views 508
«هيئة النقل» تكشف مواعيد استئناف النقل البري والبحري
«هيئة النقل» تكشف مواعيد استئناف النقل البري والبحري
Time منذ ساعة Views 2041
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 2634
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
Time منذ ساعة Views 1743
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
شاهد.. إليسا تطرح أحدث أغانيها «قهوة الماضي»
Time منذ ساعة Views 325
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
ممرضة أمريكية تروي قصة تطوعها في أرامكو الطبي ورؤيتها للملك عبدالعزيز
Time منذ ساعتين Views 2434
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
أطعمة تخلصك من إدمان السكر
Time منذ ساعتين Views 1880
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
الرزيحان : قبل 24 نوفمبر كان هناك من يدعي بمعلومة ان العالمية صعبة قوية
Time منذ ساعتين Views 708