عقار "ريمديسيفير" يعجل بشفاء مرضى كورونا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تفصل النتائج التي وصل إليها الدواء التجريبي لكورونا " ريمديسيفير" والذي تم الإعلان عنه منذ 3 أسابيع حيث يؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض أن الدواء أظهر سرعة استجابة المرضى الذين خضعوا للتجربة.
وأظهرت الدراسة أن دواء «ريمديسيفير» أسهم عبر حقنه يومياً في الأوردة على مدى 10 أيام في تسريع شفاء مرضى «كوفيد - 19» الذين يتلقون العلاج في المستشفى، مقارنة بدواء وهمي. وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوماً للمرضى الذين حُقنوا بالـ«ريمديسيفير» في مقابل 15 للآخرين. واعتُبر المريض متعافياً متى كان في الإمكان إعادته إلى المنزل.
وتابعت التقارير بأن الأثر الأكبر ظهر لدى المرضى الذين أُدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس صناعي. وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار «ريمديسيفير» قبل تقدم المرض في الجسم لدرجة يصبح لزاماً استخدام جهاز تنفس.