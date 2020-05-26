أطباء يحذرون من استخدام الكمامات للأطفال

طوكيو (صدى):
حذرت مجموعة طبية يابانية ، من استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، بل قد تؤثر سلبا على أداء قلوبهم.
وقالت الرابطة أن "الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع، بما يزيد العبء على قلوبهم"، مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضا من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم
وأضافت بانه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال، وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم، لكن لم تظهر بؤر تفش في مدارس أو دور الحضانة.