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ترامب يهدد حاكم كارولينا الشمالية بنقل المؤتمر الوطني لحزبه من الولاية

Time منذ 17 ساعة
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ترامب يهدد حاكم كارولينا الشمالية بنقل المؤتمر الوطني لحزبه من الولاية

واشنطن (صدى):
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولابة كارولينا الشمالية الديمقراطي بنقل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من ولايته، إذا لم يعلن أن الحظر المفروض بسبب تفشي كورونا.

و نشر ترمب سلسلة تغريدات شدّد فيها على مدى تمسّكه بحصول المؤتمر الوطني لحزبه في "ولاية كارولاينا الشمالية الرائعة"، مهاجماً في الوقت نفسه حاكمها الديمقراطي روي كوبر بسبب تدابير الإغلاق التي فرضها في سائر أنحاء الولاية لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب ، إنّه «للأسف، فإنّ مزاج الحاكم الديمقراطي روي كوبر لا يزال في حالة إغلاق، وهو غير قادر على أن يضمن لنا أنّنا سنتمكّن بحلول أغسطس من أن نشارك في المؤتمر بأقصى طاقتنا مضيفا بأنهم سينفقون ملايين الدولارات على بناء مدرّج على مستوى عالٍ للغاية حتى من دون أن نعرف إذا كان الحاكم الديمقراطي سيسمح للحزب الجمهوري بإشغال المكان بالكامل»، أم لا.

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أحدث التعليقات

تركي
مسكين قردوغان ورطوه الوفاق خلهم يجلدونه عشان يطلع منها مهزوم احسن
محمد
صدقت كتبت مافي خاطري . صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
صدي اعلانتكم تجيب المرض كل الصفحة اعلانات
محمد
البلا فيكم وفي امريكا كلكم شر . يلى فهمته امريكا بتسوي فيروس وبتطلقه عندكم وانتم بتردون الصاع بصاعين . اتمني مقاطعتهم
محمد
ياصدي ترا دعايتكم تجيب المرض بكل الصفحة اعلانات

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