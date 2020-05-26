بدء التجارب السريرية على لقاح أمريكي يحمي من كورونا لفترة طويلة

واشنطن (صدى):
كشفت شركة نوفافاكس الأمريكية عن عقار جديد لحماية طويلة الأمد حيث بدأت المرحلة الأولى من التجربة السريرية لمرضى فيروس كورونا.
وقالت الشركة، أنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية في يوليو، وتستخدم العوامل أساسا في جمع اللقاحات تستدعي "مناعة قوية" من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقديم حماية تستمر أطول.
وأوضحت الشركة التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية إنها "حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.