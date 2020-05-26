مهن غريبة لـ "على ربيع ومصطفى خاطر" قبل التمثيل !

القاهرة (صدى):
كشف الفنانان المصريان "علي ربيع ومصطفى خاطر " عن مهنتيهما قبل التمثيل ونجاحهما المبهر في " مسرح مصر " ، والأعمال الكوميدية .
وأكد الفنان "علي ربيع " في لقاء تليفزيوني معه ، أنه كان يحاول أن يصبح لاعب كرة قدم بأحد أندية الدرجة الأولى لكنه فشل في كل الإختبارات .
كما أكد أنه اتجه للمصارعة الروماني على خطا بعض أفراد عائلته وكان يرى في البطل المصري " كرم جابر" قدوة له لكنه فشل أيضاً حتى قرر الإتجاه للتمثيل الذي كان أكبر طموحه منذ الطفولة .
أما الفنان مصطفى خاطر ، فأكد أنه كان يعمل نقاش ، ونجار موبيليا واستورجي حتى أنه كان يعمل نقاش نهاراً وممثل ليلاً .
وقدم الثنائي المسلسل الكوميدي " عمر ودياب " في رمضان المنقضي وحقق نجاح باهر.