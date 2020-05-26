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مهن غريبة لـ "على ربيع ومصطفى خاطر" قبل التمثيل !

Time منذ 4 ساعات
Views 2317
مهن غريبة لـ "على ربيع ومصطفى خاطر" قبل التمثيل !

القاهرة (صدى):
كشف الفنانان المصريان "علي ربيع ومصطفى خاطر " عن مهنتيهما قبل التمثيل ونجاحهما المبهر في " مسرح مصر " ، والأعمال الكوميدية .

وأكد الفنان "علي ربيع " في لقاء تليفزيوني معه ، أنه كان يحاول أن يصبح لاعب كرة قدم بأحد أندية الدرجة الأولى لكنه فشل في كل الإختبارات .

كما أكد أنه اتجه للمصارعة الروماني على خطا بعض أفراد عائلته وكان يرى في البطل المصري " كرم جابر" قدوة له لكنه فشل أيضاً حتى قرر الإتجاه للتمثيل الذي كان أكبر طموحه منذ الطفولة .

أما الفنان مصطفى خاطر ، فأكد أنه كان يعمل نقاش ، ونجار موبيليا واستورجي حتى أنه كان يعمل نقاش نهاراً وممثل ليلاً .

وقدم الثنائي المسلسل الكوميدي " عمر ودياب " في رمضان المنقضي وحقق نجاح باهر.

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أحدث التعليقات

عجاج
تعديــــل ...... نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المتستر عليه من قبل خونة الوطن وآكلي الفتات القذر حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
معروفه بس وش نسي إذا جفنا النوم
عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..

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