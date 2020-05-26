بالفيديو والصور.. العطش يضرب الأحواز بسبب عنصرية النظام الإيراني

طهران (صدى):
تصاعدت وتيرة الإحتجاجات بين الإيرانيين بمنطقة الأحواز ذات الأغلبية العربية وقوات الأمن الإيراني بسبب ندرة مياه الشرب وتلوثها ضمن سياسات التهميش والإضطهاد التي يعيشها السكان .
ووثق مقطع فيديو جانب من هذه الإحتجاجات وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ، كما كشفت لقطات معاناة سكن محافظة خوزستان في الحصول على المياه بعدما قامت الحكومة بتجفيف نهر كارون ونقل جزء كبير من مساره لمناطق أخرى .
وعبر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم لما يعيشه السكان العرب من الإضطهاد في إيران ، كما أظهرت صور حجم تلوث المياه إذ كانت مياه الصنبور في جميع المنازل "بنيه " ما يهدد بالأمراض الخطيرة .