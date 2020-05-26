نجل محمد عبده يطالب متابعيه بإرسال الرسائل المفرحة لوالده بعد تعرضه للإكتئاب

أميرة خالد (صدى):
طالب نجل فنان العرب محمد عبده ، عبدالرحمن عبده من متابعيه ارسال الرسائل المفرحة لوالده، بعد تعرضه لإكتئاب بسبب الففترة الطويلة التي يجلس فيها الفنان بالمنزل دون الخروج خاصة ان ذلك ضد طبيعته فهو معتاد على السفر من بلد لأخرى
وقال عبدالرحمن عبر حسابه ”تويتر“ ”اللي يسأل عن بابا محمد .. هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا عاللايف أرسلو رسايل تفرحه.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين داعين له بالسعادة كونه من أكثر الفنانين الذين أسعدوا جمهورهم على مدار سنوات طويلة، بنما أكد آخرون استجابتهم لمطلبه وأنهم سيقومون بواجبهم تجاه الفنان الكبير عبر حفله الافتراضي، حيث يستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفل غنائي عبر من منصة شاهدي مساء اليوم الثلاثاء في الساعة الـ11.