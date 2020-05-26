بالصور.. وفاة طفل إثر سقوطه بخزان مياه بمنزله في جدة

جدة (صدى):
شهد حي الثعالبة بجدة اليوم الثلاثاء حادث مروع لوفاة طفل إثر سقوطه في خزان مياه بالمنزل .
وفي التفاصيل ، فقدهرعت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ في الساعة 2:37 صباحاً ، وتم انتشال الطفل عبر فرق الإنقاذ المائي من خزان تبلغ أبعاده ٤×٤م وبعمق ٣م وغطاؤه حديدي غير محكم في ممر المنزل .
وتم نقل الطفل صاحب الثلاث سنوات " مواطن " والذي كان في حالة حرجة عبر سيارات الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى .
وأكد "الدفاع المدني " على أهمية مراقبة الأطفال وإزالة مسييات للخطورة بالمنزل منعاً لمثل هذه الحوادث .