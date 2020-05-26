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بالصور.. وفاة طفل إثر سقوطه بخزان مياه بمنزله في جدة

Time منذ 6 دقائق
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بالصور.. وفاة طفل إثر سقوطه بخزان مياه بمنزله في جدة

جدة (صدى):
شهد حي الثعالبة بجدة اليوم الثلاثاء حادث مروع لوفاة طفل إثر سقوطه في خزان مياه بالمنزل .

وفي التفاصيل ، فقدهرعت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ في الساعة 2:37 صباحاً ، وتم انتشال الطفل عبر فرق الإنقاذ المائي من خزان تبلغ أبعاده ٤×٤م وبعمق ٣م وغطاؤه حديدي غير محكم في ممر المنزل .

وتم نقل الطفل صاحب الثلاث سنوات " مواطن " والذي كان في حالة حرجة عبر سيارات الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى .

وأكد "الدفاع المدني " على أهمية مراقبة الأطفال وإزالة مسييات للخطورة بالمنزل منعاً لمثل هذه الحوادث .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص فيصل ، هو الفيصل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. آمين .. .. في زمن الملك فيصل .. ماشرقت الشمس ولا غربت على مثله ، في كل شيء في مجالات الحياة .. .. ياكم تأثرت نفسياً وبدنياً عند سماعي خبر وفاته في ظهر ذالك اليوم المشؤوم ..
البرفسور احمد
اي عارضة... معناها تعرض فخوذها وفرقة طيزها امام الرجال بدراهم معدودات... بئس العمل وبئس المال..
ابو محمد 😎
رحمهما الله رحمة واسعه .. آمين ..
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها، اسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، المرأة المسكينه قد تكون تعرضت للأمور مروعة ومخيفة من زوجها او اهلها ولكن الانتحار عمل خاطئ ، أرجوكم يناس ارفقوا بنساء ولاتحرمونهم من أي شيء فهذه الحياة إنما هي فقط دار اختبار وعبور وكلن سوف يحاسب.

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