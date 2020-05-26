بالفيديو.. راغب علامة يطالب الجيش بمحاسبة المسؤولين واستلام السلطة

بيروت (صدى):
دعا الفنان اللبناني راغب علامة الجيش إلى استلام السلطة في البلاد معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد في لبنان، متابعا أن مأاخذ من الشعب اللبناني لا يسترد إلا بالقوة، وأن على الجيش محاسبة المتسببين في الفساد ونهب الثروات، وأنه لا خلاف على شفافية الجيش وأخلاقه للقيام بذلك.
وطالب علامة، الجيش اللبناني بفتح تحقيقات، وعرض تلك التحقيقات عبر شاشات التلفزيون بشرط ألا تتجه الأمور لتصفية الحسابات، وان الجيش يعلم جيدا ما سيفعله.
وعلق راغب علامة على حكومة حسان دياب، التي تسلمت زمام الأمور قبل فترة وجيزة أكد راغب علامة أن تلك الحكومة استلمت أرضا محروقة، موضحا أن من حرق الأرض هم زعماء الطوائف وتوابعهم أي الطبقة الحاكمة عبر الثلاثين عامًا الماضية، مشددا أنه في حالة عرض عليه منصب وزير في هذة الحكومة لن يقبل.