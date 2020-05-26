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قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين

Time منذ ساعة
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قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين

نايف السالم (صدى):
تسبب إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد، في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية.

ولجأت قطر إلى الهواتف الذكية لتتبع حركة الأشخاص ومتابعة المخالطين ما يسمح للمسؤولين بمراقبة تفشي فيروس كورونا المستجد وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

وتستخدم هذه التطبيقات تقنية البلوتوث من أجل تحديد كل مرة يقترب فيها هاتفان ذكيان من بعضهما، ويمكن بعدها تنبيه الأشخاص حال ظهور الأعراض على شخص كانوا قريبين أو في حال تم تشخيص إصابته بالفيروس.

وأثار هذا التطبيق مخاوف من مراقبة الناس، خاصة وأن التطبيق القطري يطلب من المستخدمين عبر أندرويد السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص فيصل ، هو الفيصل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. آمين .. .. في زمن الملك فيصل .. ماشرقت الشمس ولا غربت على مثله ، في كل شيء في مجالات الحياة .. .. ياكم تأثرت نفسياً وبدنياً عند سماعي خبر وفاته في ظهر ذالك اليوم المشؤوم ..
البرفسور احمد
اي عارضة... معناها تعرض فخوذها وفرقة طيزها امام الرجال بدراهم معدودات... بئس العمل وبئس المال..
ابو محمد 😎
رحمهما الله رحمة واسعه .. آمين ..
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها، اسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، المرأة المسكينه قد تكون تعرضت للأمور مروعة ومخيفة من زوجها او اهلها ولكن الانتحار عمل خاطئ ، أرجوكم يناس ارفقوا بنساء ولاتحرمونهم من أي شيء فهذه الحياة إنما هي فقط دار اختبار وعبور وكلن سوف يحاسب.

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