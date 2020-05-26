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صورة لهنية ونصرالله أمام المسجد الأقصى تثير السخرية

Time منذ 3 ساعات
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صورة لهنية ونصرالله أمام المسجد الأقصى تثير السخرية

طهران (صدى):
نشر الموقع الرسمي لعلي خامنئي، بالفارسية، صورة عنوانها " سنصلي في القدس " أثارت موجة من السخرية والانتقادات.

وأظهرت الصورة في الصفوف الأمامية كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إضافة إلى زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصرالله، أمام المسجد الأقصى.

كما ظهر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إلى جانب إسماعيل هنية، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني، عيسى قاسم.

وفي الخلف ظهر زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني، إسماعيل قآني.

وفي الصف الثالث، خلف قآني، ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما جُسد الهالك سليماني على شكل غيمة تطفو في السماء إلى جانب قبة المسجد.

واعتبر نشطاء أن تلك الصورة قمة السخرية والاستهزاء بمشاعر الفلسطينيين وقضيتهم الأم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص فيصل ، هو الفيصل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. آمين .. .. في زمن الملك فيصل .. ماشرقت الشمس ولا غربت على مثله ، في كل شيء في مجالات الحياة .. .. ياكم تأثرت نفسياً وبدنياً عند سماعي خبر وفاته في ظهر ذالك اليوم المشؤوم ..
البرفسور احمد
اي عارضة... معناها تعرض فخوذها وفرقة طيزها امام الرجال بدراهم معدودات... بئس العمل وبئس المال..
ابو محمد 😎
رحمهما الله رحمة واسعه .. آمين ..
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها، اسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، المرأة المسكينه قد تكون تعرضت للأمور مروعة ومخيفة من زوجها او اهلها ولكن الانتحار عمل خاطئ ، أرجوكم يناس ارفقوا بنساء ولاتحرمونهم من أي شيء فهذه الحياة إنما هي فقط دار اختبار وعبور وكلن سوف يحاسب.

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