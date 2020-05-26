صورة لهنية ونصرالله أمام المسجد الأقصى تثير السخرية

طهران (صدى):
نشر الموقع الرسمي لعلي خامنئي، بالفارسية، صورة عنوانها " سنصلي في القدس " أثارت موجة من السخرية والانتقادات.
وأظهرت الصورة في الصفوف الأمامية كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إضافة إلى زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصرالله، أمام المسجد الأقصى.
كما ظهر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إلى جانب إسماعيل هنية، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني، عيسى قاسم.
وفي الخلف ظهر زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني، إسماعيل قآني.
وفي الصف الثالث، خلف قآني، ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما جُسد الهالك سليماني على شكل غيمة تطفو في السماء إلى جانب قبة المسجد.
واعتبر نشطاء أن تلك الصورة قمة السخرية والاستهزاء بمشاعر الفلسطينيين وقضيتهم الأم.